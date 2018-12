Zo vieren de BN’ers kerst

Vanavond wordt er (net als gisteren) op de meeste plaatsen heerlijk gedineerd naast de kerstboom in het gezelschap van vrienden en familie. Weten hoe je favoriete BN’ers kerst vieren? Wij hebben een aantal van hun activiteiten van kerstavond en wat van hun plannen voor vanavond op een rijtje gezet.

Eva Jinek

Voor Eva Jinek is het de eerste kerst die ze kan spenderen met haar pasgeboren zoontje Pax Valentijn. Op Instagram laat ze verder weten dat kerst altijd volgens een vast stramien bij hun thuis gaat. “Mijn ouders zijn allebei Tsjechen, dus dan hebben we op de 24ste een Tsjechische kerstavond. Dan zijn ik en mijn broer met onze gezinnen allebei bij onze ouders thuis en eten we hetzelfde als altijd: heel veel vis.”

Met baby Pax is Jinek van plan heel veel foto’s van hem onder de kerstboom tussen de cadeautjes te maken. Deze zal ze alleen niet met de wereld delen, omdat ze die keuze later aan hem wilt overlaten.

Maik de Boer

Waar hij op kerstavond nog even ShowNieuws presenteerde in glitterpakje, zette hij vervolgens gezellig met zijn vrienden een traditie voort: bingo.

Lil’ Kleine

Rapper Lil’ Kleine zal zijn kerst ongetwijfeld vieren op een roze wolk. De rapper maakte vandaag namelijk bekend een kleine te krijgen. Hij en zijn verloofde Jaimie Vaes verwachten een jongetje!

Sophie de Buisonjé

Gezellig met het hele gezin aan tafel op kerstavond.

André Hazes

André brengt de dag zingend door op een kerstconcert. “13:30 sta ik met mijn grote vriend @marcelfisser voor het zingen de kerk uit te gaan. NPO 1, Trouw kerstconcert!”, laat hij weten.

O’G3Ne

Ook de meisjes van O’G3Ne zijn te vinden op dit kerstconcert. Hier brengen zullen ze ook hun nieuwe kerstsingle ‘Alles Is Nog Hier’ laten horen.

Carolien Karthaus-Spoor

De GTST-actrice pakte op kerstavond extra uit met haar sprankelende outfit. Helaas hield deze het niet lang vol, want na 6 minuten viel een bakje sojasaus al op haar schoot…

Jamai Loman

Het afgelopen jaar is voor Jamai zwaar geweest. Niet heel lang geleden onderging de voormalig Idols-winnaar namelijk een niertransplantatie. Hij kreeg de nieuwe nier van zijn zwager.

Op kerstavond liet hij zijn dankbaarheid nogmaals blijken aan de medewerkers van het ziekenhuis in Amsterdam, die heb door deze zware tijd hebben geholpen. “Net mijn helden van @olvgamsterdam en @amcamsterdam een kersttaart gebracht! Een SO naar alle mensen in de zorg die vanavond en de komende feestdagen gewoon doorwerken. True heroes”, schrijft hij bij de foto.

Nicolette Kluijver

Nicolette ging er vandaag op uit met de kinderen. Samen zijn ze bij het Amsterdamse winterparadijs te vinden.



AnneMarie Keizer

Met z’n drietjes met de voetjes omhoog voor de openhaard.

Marlijn Weerdenburg

Marlijn heeft zo te zien de hele ochtend in de keuken gestaan. “Ik sta hier met een braadslede met 2,5 kilo zelfgemaakte tiramisu in mijn handen. En die gaat vandaag op hoor”, schrijft ze op haar Instagram.

Wolter Kroes

Kroes vierde gisteren zijn verjaardag, dus zit vandaag met een mega kater opgescheept, laat hij weten: “Wat een verjaardag … nu een mega kater 😂😂. Maar dat was t wel waard.”

Beeld: Instagram & iStock