Shane Kluivert verovert alle harten tijdens tv-debuut RTL Late Night

Een contract bij FC Barcelona, een populair YouTube-kanaal en nu ook een eigen kookboek. De 10-jarige Shane Kluivert, die tussendoor ook gewoon naar school gaat, zit niet stil. Gisteravond maakte hij zijn tv-debuut in RTL Late Night en daar wist hij iedereen in te pakken.

Het was een latertje voor Shane, die gisteravond te gast was bij Humberto Tan. Hij schoof aan om over zijn eerste kookboek te praten. ‘Nu ben je pas tien en heb je hier al veertig recepten in staan. Wanneer ben je begonnen met koken?’, vraagt Humberto aan de kleine man. Shane heeft een duidelijk antwoord: ‘Uhh, toen ik klein was.’ Ook vertelt de zoon van Patrick Kluivert dat een euro per verkocht boek naar zwerfhondjes op Curaçao gaat.

Dagelijkse routine

Maar de voetballer in spe palmde pas écht iedereen in toen hij vertelde over zijn dagindeling. Zo onthult hij dat hij altijd na het avondeten een stuk fruit (‘Een Pink Lady’) eet. Ouders Patrick en Rossana kijken ondertussen vol trots toe hoe hun zoon het publiek verovert.

Benieuwd naar de beelden van Shane bij RTL Late Night? Hieronder kun je een aantal fragmenten terugkijken.

Bron: RTL Late Night | Beeld: ANP