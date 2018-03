Saar Koningsberger is maandag bevallen van haar dochtertje Scottie Jones; dat heuglijke nieuws maakte ze bekend met een zoete foto op Instagram. Nu trakteert de presentatrice haar volgers op nóg een kiekje, en nu is het knappe meisje maar al te goed te bewonderen.

Lees ook: Babynieuws! Saar Koningsberger is bevallen

‘Ja kleintje, we mogen naar huis…’, schrijft Saar bij de foto. Dinsdag, bij de bekendmaking van de geboorte, liet ze nog weten dat ze voorlopig in het ziekenhuis moesten blijven, maar dit hoefde gelukkig dus niet lang te duren. ‘Wat ben ik ongelofelijk verliefd en wat is dit onbeschrijfelijk…’

Ja kleintje we mogen naar huis.. Een bericht gedeeld door Saar Koningsberger (@saarkoningsberger) op 7 Mrt 2018 om 5:26 (PST)

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron & beeld: Instagram