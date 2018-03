Zo reageert Emma Watson op haar tatoeageblunder

Emma Watson kan de humor wel inzien van de spelfout in haar tijdelijke tatoeage. Op Twitter plaatste ze een oproep voor een corrector.

De actrice verscheen zondag bij de Oscars met een hennatatoeage waarmee ze de Time’s Up-beweging wilde eren. Dat initiatief, opgezet door een groep prominente Hollywoodvrouwen, zamelt onder meer geld in voor juridische steun aan slachtoffers van seksueel geweld die hun misbruikers willen aanklagen. Op Emma’s onderarm stond echter niet de naam van die organisatie, maar ‘Times Up’ geschreven.

‘Vacature beschikbaar voor corrector van neptattoos’, grapte de actrice daarom maandag op Twitter. ‘Ervaring met apostroffen vereist.’

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.

— Emma Watson (@EmmaWatson) 5 maart 2018