Zó hadden de Oscars eigenlijk moeten eindigen

De Oscars zijn door een grove fout aan het eind van de avond in een geheel ander daglicht komen te staan. Hét gesprek van de dag gaat niet over de winnaars, maar over het verwisselen van de enveloppen tijdens de uitreiking. Want een pijnlijk moment was het zeker. Jimmie Kimmel heeft nu onthuld hoe de avond eigenlijk had moeten eindigen. Ahw…

Nachtmerrie

De 49-jarige presentator en komiek was de host van de avond en maakte tussen de uitreikingen allerlei grappen en grollen. Het publiek smulde van zijn presentatie, maar helaas werd de geplande eind act overschaduwd door de nachtmerrie die plaatsvond op het podium. You know, dat moment toen La La Land als beste film verkozen werd, terwijl de prijs uiteindelijk voor Moonlight was.

Matt Damon

Wat er op het menu stond als afsluiter? Jimmie Kimmel zou de avond in stijl eindigen, tussen het publiek. Hij zou naast acteur Mat Damon gaan zitten en ruzie gaan maken. De twee spelen namelijk al jaren het spel dat ze niet door een deur kunnen, en wilde deze grap nogmaals uitvoeren tijdens de Oscars.

Commotie

Maar nog voor ze hun grap konden maken, werd duidelijk dat er een drame op het toneel had plaatsgevonden. “We zitten daar en zien opeens commotie. En Matt zegt tegen me ‘volgens mij zei de stage manager net dat ze winnaar fout hadden’.” Jimmy raakte van slag. “Ik dacht: de presentator komt het wel uitleggen. En realiseerde me toen dat ik de presentator was.”

Dead man walking the red carpet. #Oscars A post shared by Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) on Feb 26, 2017 at 4:33pm PST

De organisatie van de Oscars heeft ook gerageerd op de fout, met onderstaand statement:

“We betreuren de fouten die zijn gemaakt tijdens de presentatie in de categorie beste film ten zeerste. We bieden excuses aan aan de cast en crew van La La Land en Moonlight, voor wie het moment enorm is aangetast. We prijzen de enorme waardigheid die zij toonden onder de omstandigheden”, staat in een verklaring van de Academy. “Aan alle betrokkenen – inclusief onze presentatoren Warren Beatty en Faye Dunaway, de filmmakers en onze wereldwijde fans – onze excuses.”

Bron: Grazia, Instagram.

Lees ook: