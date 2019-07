Zó mooi: vriendin Tim Douwsma pronkt met gigantische babybuik

Tim Douwsma verwacht binnenkort zijn eerste kindje met zijn jeugdliefde Elske. En aan haar babybuik te zien hoeft het wachten op de kleine niet lang meer te duren.

De zanger en zijn jeugdliefde trokken hun mooiste outfits uit de kast voor de première van The Lion King. “Een woord: WOW”, jubelt Tim. Fotograaf Edwin Smulders legde het knappe koppel vast op de rode loper. “Ik ben zooo trots op mijn vriendin,”, zegt de trotse vader in spe, die waarschijnlijk doelt op Elske’s prachtige verschijning en behoorlijke babybuik.

Valentijn

Tim maakte met Valentijn bekend een setje te vormen met de Friese Elske. De twee kennen elkaar al een hele tijd, maar de vonk sloeg recent pas weer over. “Ik was zestien, het was de tijd dat ik nog dacht gymleraar te worden en in Heerenveen het CIOS deed. Daar ging ik vanuit ons dorp met de bus naartoe en elke dag zat ik in spanning of zij in haar dorp ook zou instappen. We hadden toen wel contact, maar Elske had al een vriend en daardoor werd het niets.”

