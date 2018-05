Zó is het nu met tweeling Zack en Cody uit de populaire Disney-serie

Halverwege de 00’s verscheen de Disney Channel-serie The Suite Life of Zack and Cody, een komedie over een in een hotel opgroeiende tweeling, op de buis. En of je nu schaamteloos alle afleveringen volgde of op de achtergrond af en toe een aflevering aan had staan tijdens het maken van je huiswerk; de twee blonde knulletjes met Justin Bieber-ish kapsels móet je eens voorbij hebben zien komen. Benieuwd wat de inmiddels volwassen mannen nu doen? Wij zochten het voor je uit.

Breinbreker

Misschien wist je het allang, of misschien wordt dit bericht een mega eye-opener. Het zou namelijk zomaar eens kunnen dat je wekelijks op het puntje van je stoel kijkt naar één van de twee nu 25-jarige acteurs. Cole Sprouse (Cody in The Suite Life) speelt namelijk een hoofdrol in de populaire Netflix-serie Riverdale. Begint er al iets te dagen?

Cole Sprouse

Cole speelt daarin de rebelse Jughead Jones die zowel on als off screen een relatie heeft met actrice Lili Reinhart. Cole’s rol in Riverdale is zijn eerste acteerklus sinds 2011, waarin er met The Suite Life Movie een einde kwam aan het Disney-avontuur van hem en zijn broer. Hoewel hij in eerste instantie film- en tv-productie wilde studeren, startte hij in 2012 aan een studie geesteswetenschappen en archeologie. In 2015 studeerde hij af, waarna hij kort archeologisch werk verrichtte. Hij nam onder andere deel aan opgravingen en deed laboratoriumwerk.

Een ander leuk feit is dat Cole dol is op fotografie. Hij heeft enkele lessen gevolgd aan de universiteit van New York en heeft inmiddels grote klussen gedaan voor vooraanstaande modebladen zoals Teen Vogue, L’Uomo Vogue, The Sunday Times Style en W Magazine.

Dylan Sprouse

Ook Cole’s vijftien minuten oudere tweelingbroer Dylan – inmiddels met nóg langer haar – nam na The Suite Life Movie een jarenlange pauze van het acteren. Gelijktijdig met Cole begon hij aan een studie, maar koos wel een totaal andere richting (die eveneens niets met film, tv of acteren te maken heeft); video game design. Ook hij behaalde in 2015 zijn papiertje. Tijdens zijn studie werkte Dylan achter de kassa in een koffiecafé – ‘gewoon, omdat hij dat leuk vond’ – en dat beviel zo goed, dat hij eerder dit jaar zijn eigen bar, de All Wise Meadery in New York, heeft geopend waar hij zelf de drank brouwt. Verder bemoeit hij zich af en toe nog steeds met de ontwikkeling van videospelletjes.

Bovendien heeft Dylan net als Cole het acteren weer opgepakt. Hij kiest er echter niet voor om zoals zijn broer in grote producties te spelen, maar in kleinere films – zelfs ‘het liefst low budget’. Zo speelde hij onder meer in de thriller Dismissed en werkt hij momenteel aan twee korte films: Carte Blanche en Daddy.

