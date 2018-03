Zo fantastisch ziet Leontine Borsato eruit in bikini

Dat Leontine Borsato een aantal maanden geleden de vijftig heeft aangetikt, betekent niet dat ze niet meer strak in haar vel zit. Integendeel: samen met Marco geniet ze van de zon op Tenerife en dat heeft heel wat jaloersmakende kiekjes opgeleverd.

Sinds zijn deelname aan ‘Het perfecte plaatje’ is Marco weer fanatiek aan het fotograferen geslagen, dus zijn camera mocht zeker niet ontbreken tijdens deze zonovergoten vakantie. De zanger zet zijn vrouw maar al te graag op de foto; de afgelopen dagen verscheen het ene na de andere kiekje van Leontine op Instagram. ‘Schat, wat ben je mooi!’, schrijft hij bij een van de foto’s. ‘Nog altijd even trots op jou lieve Leontine.’

In bikini

Dat Marco trots is op zijn vrouw, is geheel terecht. Want naast alle foto’s van Leontine met de nodige palmbomen op de achtergrond, heeft de zanger haar óók vastgelegd aan het zwembad – in bikini. En als er één ding is waar we niet omheen kunnen, is dat ze er geweldig uitziet.

Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 18 Mrt 2018 om 11:18 (PDT)

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram