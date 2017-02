Zo heeft Emma Stone zich klaargestoomd voor ‘La La Land’

Emma Stone schittert momenteel in ‘La La Land’, maar de actrice heeft heel hard moeten werken om zo’n geweldig resultaat neer te zetten. En dan hebben we het niet alleen over haar acteerprestaties, want onze favoriete redhead heeft ontzettend hard in de fitness getraind als voorbereiding op al die danslessen. Respect!

Emma Stone en Ryan Gosling hebben voor hun rol in de film ‘La La Land’ heel wat danslessen genomen. Ze hebben uren in de dansstudio doorgebracht, maar om zo’n routine volledig onder de knie te krijgen, hebben de acteurs ook heel wat krachtoefeningen moeten doen.

Daarvoor kreeg Emma Stone de hulp van personal trainer Jason Walsh, en hij deelt zijn tips nu met de wereld.

1. Een deadlift stond standaard op haar programma

Een deadlift is een ingewikkelde beweging die je vaak tegenkomt in sporten zoals crossfit. daarbij train je verschillende, belangrijke spiergroepen op hetzelfde moment en daarom is het een geweldig oefening. Check trouwens ook de gewichten die Emma aan haar barre hangen heeft!

Emma Stone getting her deadlift on. Ladies, DEADLIFT!!!! This lift will change your life. #Strongisthenewsexy #strong #motivated Een foto die is geplaatst door JASON WALSH (@risemovement) op 21 Sep 2015 om 7:54 PDT

2. Kracht is even belangrijk als cardio

Als je op een juiste manier aan krachttraining doet (denk: je bewegingen gecontroleerd uitvoeren én op je houding letten), krijg je zo ook een stevige dosis cardiotraining mee. Door aan je kracht te werken, krijg je sterkere spieren en daar heb je tijdens je cardio alleen maar baat bij. Je gaat meer resultaat zien en het is ook minder belastend voor je lichaam.

3. Let op je voeding

Sporten is natuurlijk maar een deel van het werk. Het is ook belangrijk om op je voeding te letten. Waar je zeker voor moet oppassen? Suikers en koolhydraten!

4. Je moet koolhydraten niet uit je leven bannen

In de vorige stap hebben we aangegeven dat je moet oppassen met koolhydraten, maar dat wil niet zeggen dat je ze volledig uit je leven moet schrappen. Eet ze met mate en probeer ook om ze ’s avonds te vermijden. Dan ga je ze namelijk minder snel verbranden.

5. Beperk je suikerinname

Probeer om voedingsmiddelen die veel suikers bevatten te vermijden. Haal je energie dus eerder uit gezonde vetten zoals zalm en avocado. Als je probeert om minder suiker te eten, ga je automatisch ook een beetje afvallen. Een win-winsituatie, denken wij zo!

Lees ook: