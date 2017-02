Zo eerlijk waren de K3’tjes nog nooit: ‘Marthe moet vooral niet altijd alles beter willen weten’

Hanne, Klaasje en Marthe vormen nu al een tijdje K3, en zo’n intense samenwerking zorgt soms voor enkele ergernissen. In een interview met het Belgische blad Dag Allemaal vertellen de dames over elkaars mindere kantjes en zijn ze bijzonder openhartig…

In het begin kregen de meisjes nog hulp van Karen, Kristel en Josje, maar ondertussen staat het nieuwe K3 er al een tijdje alleen voor. Samen hebben ze al massaal veel tickets verkocht, duizenden albums gesigneerd en opgetreden voor heel wat fans

Hoewel Hanne, Klaasje en Marthe al even bezig zijn, zijn ze nog steeds zenuwachtig als ze samen op het podium staan. ‘Gaan de mensen ons graag zien? Houden ze van onze persoonlijkheid?’ zo vertelt Klaasje in het interview.

De agenda van de K3’tjes zit propvol en ze brengen dus veel tijd samen door. Ze hebben elkaar tijdens dit avontuur veel beter leren kennen, en net zoals bij elke samenwerking kan dit soms voor frustraties zorgen. Hoe lossen Hanne, Klaasje en Marthe dit op? Door open en eerlijk met elkaar te communiceren is hun vriendschap alleen nog maar hechter geworden.

‘Wij weten echt alles van elkaar’

Klaasje staat bijvoorbeeld veel te lang voor de spiegel en is soms heel direct. ‘Dit ligt misschien aan mijn Hollands kantje’, vertelt Klaasje. Verder kunnen de dames ook maar moeilijk geheimen voor elkaar bewaren. ‘Wij hadden als eersten door dat Marthe en Viktor verliefd waren’, aldus Hanne.

Verder is Marthe héél perfectionistisch en wil ze alles beter weten. Zelfs hun danscoach Axana zegt soms: ‘Je moet niet steeds iedereen verbeteren.’ Last but not least is er nog Hanne. Zij is volgens haar collega’s veel te lief en mag wel wat meer ballen krijgen.

Hanne, Klaasje en Marthe kennen dus elkaars mindere kantjes, maar ze zijn wel echte vriendinnen. ‘Ik denk niet dat je zo’n vriendschap kan faken, zeker niet met het leven dat wij leiden.’

Bron: Dag Allemaal