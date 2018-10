Zingt André Hazes op de bruiloft van Johnny de Mol en ‘zijn’ Anouk?

André Hazes en Johnny de Mol zijn de beste vrienden. En de band is zó goed, dat het lijkt of André is gevraagd om te zingen op het openingsfeest van Johnny en zijn Anouk.

Speculaties gaan dat de twee afgelopen dinsdag al getrouwd zijn en dat vandaag het feest is in Portugal. Toch laat het kiekje van André ons weer twijfelen. Hierop zijn namelijk niet alleen Johnny en Anouk te zien, maar ook bijvoorbeeld tante Linda de Mol en de rest van de familie. Het lijkt er toch op dat gisteren het openingsfeest was en de twee pas vandaag in het huwelijksbootje stappen. Hazes noemt Anouk namelijk nog ‘Johnny zijn aanstaande’.

Verrassing

De zanger vertelt in een interview: ‘Om de feestvreugde een zetje te geven was ik gevraagd als verrassing op te treden voor het bruidspaar. Ik ben om acht uur aangekomen op de locatie voor deze surprise.’ De locatie van de bruiloft zou dus toch in de Algarve, Portugal zijn. Hij vervolgt: ‘Iedereen in de familie zat in het complot maar Johnny en Anouk wisten van niets. Ik heb de afgelopen weken mijn kaken dus stevig op elkaar moeten houden.’ André heeft de foto inmiddels verwijderd.

Bron: RTL Boulevard, Show, Telegraaf | Beeld: ANP