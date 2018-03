Zwangere Roxeanne Hazes deelt foto van grote buik

Roxeanne Hazes deelt wel vaker foto’s van haar zwangerschap op Instagram, maar dit is wel een bijzonder intiem kiekje.

Op de selfie, die in de toekomstige babykamer is gemaakt, laat de 25-jarige zangeres in haar ondergoed zien hoe hard haar buik is gegroeid. ‘Wat ben je toch mooi zwanger’, verzucht een van haar volgers in een reactie.

Zoontje

In februari onthulden Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes dat ze een zoontje krijgen. De twee leerden elkaar kennen in 2016 en zijn sinds maart vorig jaar verloofd.

🌎 Een bericht gedeeld door ⚡️⚡️⚡️⚡️DOCHTER DRE⚡️⚡️⚡️⚡️ (@roxeannehazes) op 25 Mrt 2018 om 3:26 (PDT)

Beeld: Peter Smulders

