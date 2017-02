ZIEN: Zwangere Beyoncé steelt de show tijdens Grammy Awards

Queen B heeft tijdens de Grammy Awards laten zien dat zij haar bijnaam niet voor niets gekregen heeft. Al wekenlang werd er over haar optreden gespeculeerd en we kunnen wel stellen dat zij onze verwachtingen heeft overtroffen. De zangeres ging gekleed als koningin en zette mét babybump een indrukwekkende show neer. Wowza!

Niemand minder dan haar eigen moeder deed de aankondiging voor haar optreden en wij kunnen alleen maar onze handjes in de lucht gooien voor Queen B. En mogen we heel even een momentje voor de outfits?!

Bekijk haar optreden hieronder.

