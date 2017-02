ZIEN: Zó ziet het ‘mooiste meisje ter wereld’ er tien jaar later uit!

Waarschijnlijk heb ook jij de foto wel voorbij zien komen op internet, en vol verbazing gekeken naar het bloedmooie meisje van slechts vier jaar. In 2011 dook de foto van de Franse Thylane Blondeau uit het niets op en al gauw werd er geconcludeerd dat de kleuter het mooiste meisje van de wereld was. Maar hoe ziet ze er anno 2017 uit? Spoiler: still gorgeous!

Thylane is momenteel 15 jaar oud en heeft al een indrukwekkend CV. De blondine is sinds haar vijfde levensjaar al werkzaam als model en sierde al in allerlei verschillende grote tijdschriften. Op Instagram is het meisje ontzettend succesvol. Ze vergaarde door de jaren heen al ruim 900 duizend volgers, die iedere dag vol lof reacties plaatsen onder haar foto’s.

De vijftienjarige Francaise groeide op in de schijnwerpers, want heeft naast haar eigen bekendheid ook nog eens bekende ouders. Het model is namelijk de dochter van Patrick Blondeau, een bekende voetbalceleb. Haar moeder is niemand minder dan Véronika Loubry, een zeer bekende en geliefde Franse actrice.

Momenteel is de Franse schone nu onder contract bij IMG Models en doet ze geregeld klussen voor L’Oréal. Wij zijn heel benieuwd hoe haar modellencarrière zich zal ontwikkelen! What a beauty!

A photo posted by Thylane blondeau (@thylaneblondeau) on Jan 31, 2017 at 10:26am PST

777K 🙏🏼 A photo posted by Thylane blondeau (@thylaneblondeau) on Jan 14, 2017 at 12:08pm PST

✨ A photo posted by Thylane blondeau (@thylaneblondeau) on Dec 29, 2016 at 12:03pm PST

Bron: Glamour, Instagram.

Lees ook: