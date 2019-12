Zien: zo vieren de BN’ers dit jaar kerst

De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken en iedereen hijst zich weer in een prachtige outfit om deze dagen de vieren met familie, liefdes of vrienden. Benieuwd hoe je favoriete BN’ers deze dagen vieren? Je ziet het in dit overzichtje.

Jarige Monique

Voor Monique is tweede kerstdag extra bijzonder: ze is ook nog eens jarig en blaast 42 kaarsjes uit! Op Instagram deelt ze een video waarin te zien is hoe ze ’s ochtends bij de kerstboom cadeautjes uitpakt, samen met haar zoon Dré. Van hem ontvangt ze een zelfgemaakt cadeautje. “Het mooiste verjaardags kado is toch écht het zelf gemaakte knutselwerk van je kind”, schrijft ze bij de video.

Bibi, Waylon & Teddy

Bibi lijkt haar kerst door te brengen met Waylon en Teddy. Op Instagram deelt ze een foto van Waylon met dochter Teddy in alpaca-outfit: “Mijn vier alpaca babies”, schrijft ze.

Yolanthe & Xess

Yolanthe brengt de dagen door met zoontje Xess Xava. De twee zien er dolgelukkig uit in prachtige rode outfits.

Nicolette & dochters

Nicolette van Dam ontvangt een lieve kerstkaart van dochters Kiki en Lola. “Kleine kinderen spreken de waarheid… Tranentrekkertje dit”, schrijft ze bij een foto van de zelfgeschreven kaart. “Je bent de allerliefste mama ooit. Soms druk, soms moe, maar je bent en blijft altijd lief”, is er te lezen.

Sven & Naomi

Te zien is hoe Sven Kramer met Naomi van As en hun dochter Kae gezellig in kersttrui bij de kerstboom zit.

Martijn on honeymoon

Deze feestdagen zijn extra bijzonder voor presentator Martijn Krabbé. Hij geniet momenteel namelijk van zijn huwelijksreis in Thailand, samen met Deborah. Het stel stapte afgelopen september in het huwelijksbootje nadat Martijn zijn lief vorig jaar december ten huwelijk vroeg met een sinterklaasgedicht.

“Mocht iemand zich afvragen waar de kerstman blijft; die is met ons op honeymoon”, schrijft hij bij de foto.

Familie Bauer

Frans en Mariska spenderen deze dagen met het hele gezin bij elkaar. “Het was een geweldige dag!! Super gezellig !! Allemaal groetjes vanuit Fijnaart”, schrijft de zanger bij een foto van het hele gezin.

Dronken Domien

Radio-dj Domien Verschuuren lijkt zich enigszins in een andere wereld te begeven. “Heel de familie onder tafel gedronken”, schrijft hij bij een foto waarop hij met rode oogjes in de camera kijkt.

Marieke Elsinga

Marieke Elsinga brengt de kerstdagen door met haar telefoon. “Kerst bij de Elsinga’s. Altijd sfeervol”, schrijft de presentatrice bij de foto.

Samantha Steenwijk

Zangeres Samantha Steenwijk begint de dag met een heerlijk kerstontbijtje, samen met haar vrouw en vriendinnen. “Kerstontbijt met onze vriendinnetjes”, schrijft ze.

