ZIEN: Moonlight wint Oscar na grote fout bij aankondiging

In de categorie pijnlijke televisie: tijdens het uitrijken van de belangrijkste Oscar van de avond, ging er iets fout. En dat is dan nog zachtjes uitgedrukt, want we kunnen gerust stellen dat het compleet de mist in ging. De film Moonlight won de prijs voor beste film, maar tijdens de aankondiging werd La La Land genoemd. De horror…

Het was een einde van de Oscars wat we niet snel zullen vergeten. Terwijl de regisseur en acteurs van La La Land al op het podium stonden mét het beeldje in hun hand, werd pas duidelijk dat er een flinke fout was gemaakt. Wat er was gebeurd? De kaartjes waren verwisselend, waardoor de verkeerde naam opgelezen werd. Wat een nachtmerrie.

— Colin Jones (@colinjones) February 27, 2017

America’s next top Model is LaLa. OOPS! I meant Moon. — Tyra Banks (@tyrabanks) February 27, 2017

Most nights, I have a dream in which what just happened at the #Oscars actually happened on election night. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 27, 2017

