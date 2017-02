ZIEN: Zac Efron verschijnt in een strakke Speedo op de set van Baywatch

Fout, fouter, foutst… Als er een ding is dat enorm afstotend is bij mannen, dan is het toch wel het dragen van een Speedo, ook wel ballenknijper genoemd. Toch koos Zac Efron voor een kleurrijk exemplaar op de set van ‘Baywatch’ en we moeten toegeven, zelfs een hete acteur als Zac geraakt er niet mee weg…

Gisterenavond zat heel Amerika voor de buis gekluisterd voor de Superbowl 2017 en het optreden van Lady Gaga. Tijdens de show worden traditiegetrouw ook altijd nieuwe reclameboodschappen getoond en bedrijven doen dan ook hun uiterste best om de aandacht van het publiek te trekken. Hoe grootser, gekker en sexyer, hoe beter en dat wisten ook de producers van de opkomende film ‘Baywatch‘. Zij kozen er namelijk voor om Zac Efron in een Speedo te laten verschijnen.

#Fail

En hoewel acteur Dwayne Johnson vorig jaar nog bekroond werd tot ‘meest sexy man ter wereld‘, zijn we blij dat niet hij maar Zac Efron het kleurrijke exemplaar mocht aantrekken. Jammer genoeg kan zelfs een van de hotste acteurs van het moment het zwembroekje niet sexy en trendy maken en we kregen zelfs niet eens zijn gespierde bovenlichaam te zijn.

Toch nog benieuwd naar de het filmpje? Wij hebben je gewaarschuwd…

