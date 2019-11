Zien: Waylon over de ruzie tussen Lil’ Kleine en Anouk

Afgelopen week had Merel Westrik in ‘Ladies Night’ zanger Waylon te gast. Hij sprak onder meer over over het feit dat ‘ie vijf kilo is afgevallen (hij is een zelf gediagnostiseerde jojo) en over de ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine.

Zijn collega-coaches in The Voice of Holland hebben naar verluidt een heftige woordenwisseling gehad.

Wat was er nou?

Als mede-coach weet Waylon meer over het opstootje. Maar toen Merel Westrik hem vroeg of het beruchte k-woord gevallen was (“Klopt het dat het woord ‘kankerhoer’ is gevallen?”), wilde hij dat bevestigen noch ontkennen. “Ik zeg niet dat iets niet klopt. Wacht effe, wow. Hier moet ik even van bijkomen.” Wel gaf hij toe dat er ‘een flink opstootje’ is geweest tussen de zangeres en de rapper. “Dat was wel een dingetje.”

Zwitserland

Waylon zelf houdt zich liever buiten de vuurlinie, zo liet hij weten. “Ik heb daar verder niks mee te maken”, zo zei de tweevoudige Eurovisie Songfestival-deelnemer, die zich daarbij zo neutraal als Zwitserland opstelde. Misschien maar beter ook.

Bekijk het fragment met Waylon hier: