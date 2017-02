ZIEN: Waylon is opnieuw verliefd

Waylon kan deze avond de overwinnende coach van ‘The Voice of Holland’ worden, want zijn kandidate Pleun Bierbooms zal het beste van zichzelf geven in de finale. De 36-jarige zanger zal een andere uitkomst echter niet aan zijn hart laten komen, want hij zou opnieuw het liefdesgeluk gevonden hebben. En ze is helemaal geen onbekende…

Willem Bijkerk – beter bekend als Waylon – zou verliefd zijn op Miss Nederland Zoey Ivory. De 23-jarige Zoey zou onlangs aanwezig geweest zijn bij een live-uitzending van ‘The Voice’ en volgens Weekblad Privé zou ze daar niet enkel voor de kandidaten of de show naar toe zijn gekomen. Na de opnames zou de Almeerse ‘haar’ Waylon begroet hebben met een zoen en samen met hem naar de kleedkamer gegaan zijn. Volgens enkele aanwezigen had Waylon tijdens de opnames meer oog voor Zoey dan voor de kandidaten en waren beide BN’ers continue aan het glimlachen naar elkaar.

Zoey werd plotseling wereldberoemd nadat ze tijdens Miss Universe 2017 danste op het nummer ‘Single Ladies’ van Beyoncé. De 23-jarige Almeerse vertelde achteraf dat het vaak lang wachten is tijdens de opnames en dat ze begon te dansen uit verveling.

