ZIEN: Voorproefje Boer Zoekt Vrouw International

The wait is almost over! Aankomende zondag gaat er weer een gloednieuw seizoen van Boer Zoekt Vrouw International van start. Dat betekent weer smullen op zondagavond van liefdesintriges, bijzondere karakters en prachtige boerderijen.

De afgelopen maanden zijn er maar liefst 1199 brieven binnengekomen van vrouwen wiens hartje sneller is gaan kloppen van een van de boeren in Texas, Zambia of Roemenië. Bridget Maasland ging voor RTL Boulevard op bezoek bij presentatrice Yvon Jaspers, en die gaf al een klein tipje van de sluier over het aankomende seizoen. We kunnen niet wachten tot zondag! Gaan jullie ook kijken?



Bron: RTL Boulevard

Lees ook: