Zien: Samantha de Jong showt nu al flinke babybuik

Samantha de Jong verraste dinsdag iedereen door bekend te maken in verwachting te zijn van haar derde kindje. Op Instagram showt de voormalig realityster nu voor het eerst haar babybuikje.

Bij de foto schrijft ze “Lief klein wondertje!”. Op de foto is te zien dat de ze al een behoorlijke buik heeft, dat terwijl ze claimt nog maar 5 weken zwanger te zijn.

Eerdere kindjes

Samantha heeft al twee kinderen uit haar eerdere relatie met Michael van der Plas. Hun dochtertje Angelina is in 2012 geboren, zoon Milano kwam drie jaar later ter wereld. Die wonen nu bij hun vader, omdat het een tijdje heel slecht ging met de realityster. Sinds een aantal maanden heeft ‘Barbie’ een relatie met Maron Hill.

