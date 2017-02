Zien: Roxeanne Hazes en haar vriend stralend op de rode loper

Gisteravond ging de film Fifty Shades Darker in premiere en daar was Roxeanne Hazes natuurlijk bij! Samen met haar vriend Erik Zwennes verscheen ze op de rode loper en de liefde straalde er van af!

Roxeanne en Erik leerden elkaar eind vorig jaar kennen en ze zijn sinds november 2016 officieel een setje. Ze lieten begin januari zelfs matching tattoos met elkaars initialen zetten.

De twee gingen dus ook gezellig samen naar de premiere van de erotische film Fifty Shades Darker en de liefde waar ze stralend werden gefotografeerd. Bekijk de foto’s van de twee tortelduifjes hieronder:

Fifty Shades Darker

Fifty Shades Darker is de tweede film in de Fifty Shades-serie. De film werd gebaseerd op de boeken van E. L. James en heeft in de hoofdrollen Dakota Johnson en Jamie Dornan. De film vertelt het verhaal van de relatie tussen Christian Grey en Anastasia Steele. De twee voelen zich sterk tot elkaar aangetrokken, maar Christian’s voorkeur voor de Red Room of Pain zorgt voor veel spanning in hun relatie.

