Zien: Robbie Williams weer terug op het podium met Take That

Take That, de Britste boyband die Robbie Williams bekend maakte, stond gisteren heel even weer op het podium om één van hun grootste hits te zingen tijdens het BBC programma Let It Shine.

Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow en Howard Donald stonden gisteravond weer heel eventjes als vanouds op het podium toen ze hun hit The Flood zongen in de finale van talentenjacht show Let It Shine. Alleen Jason Orange, die de band in 2014 verliet, was er niet bij. Take That-zanger Gary Barlow is jurylid in de show waarin we de zoektocht naar een nieuwe boyband konden volgen. De winnaars van de show krijgen een rol in een musical die werd ontwikkeld door Gary Barlow en die draait om nummers van Take That.

Ter ere van de finale uitzending van de show zou Robbie Williams eigenlijk ook plaatsnemen in de jury als gastjurylid. Hij was echter te ziek, maar kon gelukkig toch nog de kracht opbrengen om op te treden met zijn voormalige bandgenoten. De sfeer was heel emotioneel: ‘Alleen omdat ik op televisie ben, barst ik niet in tranen uit. Straks in de kleedkamer ga ik even huilen’, zei de zanger.

Nieuw album

In maart 2017 komt er een nieuw album uit van Take That. Aan het Wonderland-album hebben Gary Barlow, Howard Donald en Mark Owen meegewerkt. In mei 2017 zullen de drie opnieuw gaan touren als Take That.

Our new single Giants is here! https://TakeThat.lnk.to/GiantsIN A post shared by Take That (@takethat) on Feb 17, 2017 at 12:00am PST

