ZIEN: Prinsesjes Alexia en Ariane als bruidmeisjes!

Prinsesjes Alexia en Ariane hebben waarschijnlijk een droom in vervulling zien gaan afgelopen weekend. De twee meisjes waren namelijk bruidsmeisjes op één van de grootste society huwelijken van dit jaar. En ze zagen er práchtig uit!

De dochters van koning Willem Alexander en prinses Maxima hadden de bijzondere taak om bruidsmeisje te zijn op het huwelijk van socialites Filippos Lemos en Marianna Goulandris. Het huwelijk vond plaats in Londen. Ook kroonprinses Amalia was bij de viering aanwezig, gehuld in een jas van haar moeder Maxima. Natuurlijk waren de koning en koningin ook van de partij.

Hieronder kun je een aantal beelden van het huwelijk van de socialites bekijken. Zien de prinsesjes er niet prachtig uit?

