Zien: zo zien de (onbekende) broer en zus van Johnny de Mol eruit

Met John de Mol en Willeke Alberti als ouders en Linda de Mol als tante, is het niet gek dat Johnny de Mol ook in de schijnwerpers is gaan staan. Maar niet iedereen in zijn familie is bekend. Zijn broer en zus leiden een heel ander leven.

Niet iedereen weet van het bestaan van Johnny’s broer en zus, Kaj en Daniëlle. Hij is weliswaar het enige kind van John en Willeke, maar zijn moeder kreeg nog twee kinderen met twee andere mannen. Gisteravond stond het drietal op het podium in een uitverkocht AFAS LIVE, samen met hun moeder. Ze zongen een liedje ter ere van haar 60-jarig jubileum. Een bijzonder moment. “Dít is mijn mooiste cadeau. Wat wil een moeder en familiemens nog meer? Wat een geluk!”, zei de zangeres na afloop.

Broer

Kaj Lerby werd in 1983 geboren en komt uit het huwelijk met voetballer Søren Lerby. Kaj heeft inmiddels ook zijn eigen gezin. Hij is getrouwd met Hannah en samen hebben ze een zoontje Finn. en dochter Mila. Anders dan grote broer Johnny werkt Kaj niet in de entertainment: hij werkt namelijk in de sportmanagement. Niet zo gek, met een voetballer als vader.

Zus

Samen met Joop Oonk, Willeke’s eerste echtgenoot, kreeg ze dochter Daniëlle. Zij trouwde al jong met Ajacied John van ’t Schip, met wie ze twee kinderen kreeg. Het gezin woonde op vele plekken, waaronder Italië, Mexico en Twente.

