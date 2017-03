ZIEN: Olcay Gulsen spreekt zich uit over seksuele intimidatie op straat

Zeg eens eerlijk, hoe vaak word jij nageroepen op straat door een groepje mannen? De kans is groot dat dit best vaak gebeurd is en dat je je er vrij ongemakkelijk door voelde. Uit onderzoek van het Kenniscentrum Seksualiteit blijkt echter dat een kwart van de Nederlanders vindt dat een sexy geklede vrouw niet moet klagen wanneer er dan seksueel getinte opmerkingen gemaakt worden.



Bij RTL Boulevard zat maandagavond modeontwerpster Olcay Gulsen aan de desk, en zij liet weten het hier compleet mee oneens te zijn. ‘Ik vind het zo respectloos en ik vind het heel ernstig dat wij vrouwen ons anders zouden moeten gaan kleden, omdat we bang zijn anders lastig gevallen te gaan worden.’

Bekijk het hele betoog van Olcay hieronder. Wat vind jij, lok je intimidatie uit door sexy kleding of niet?