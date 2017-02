Zien: Oeps! Britney Spears geeft zich letterlijk bloot op het podium

Oeps… Tijdens een optreden in Las Vegas liet Britney Spears iets meer van zichzelf zien dan de bedoeling was. Al dansend in een weinig verhullend pakje verschoof een bandje, waardoor het weinige dat door haar kleding bedekt werd alsnog te zien was. De borst van de popster zorgde voor veel gejoel in het publiek, maar het duurde even voordat ze zelf doorhad dat ze in een ware nipplegate beland was.

We moeten er wel bij zeggen dat ze er als een echte pro mee omging. Zodra ze door had dat haar borst uit het pakje was geplopt schoof ze haar outfit weer recht en danste ze door alsof er niks gebeurd was. Helaas gebeurde het daarna nog een keer… Nou ja, niks aan te doen, gewoon doordansen Brit!

