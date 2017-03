ZIEN: Nikkie Plessen onthult geheim achter succes

Dat Nikkie Plessen flink aan te weg heeft getimmerd de afgelopen jaren, dát was al wel duidelijk. Zo bouwde de blondine in enkele jaren haar kledingmerk Nikkie op dat wereldwijd verkocht wordt én strikte ze ook nog eens topmodel Kate Moss als boegbeeld van haar nieuwe collectie. En dat terwijl Plessen bekend werd als actrice in de soap Onderweg Naar Morgen.

RTL Boulevard voelde de succesvolle blondine eens even flink aan de tand. Want hoe schopte zij het van soapie naar gerenommeerd modeontwerpster?