ZIEN: Nieuwe zwangerschapsfoto’s van Beyoncé

Beyoncé is zwanger en dat mag de hele wereld weten. Nadat het nieuws wereldkundig gemaakt werd dat de zangeres in verwachting van een tweeling is, ontplofte het internet. Zo nu en dan plaats Queen B weer een foto van haar groeiende babybuik online, en dat is nu weer het geval. Love!

Geslacht

Het geslacht van de tweeling is nog wél een geheim, al wordt er wel volop over gespeculeerd door roddelwebsites en pers. Een Amerikaanse mediawebsite schrijft dat de tweeling een jongen en een meisje is. Of dat waar is, is echter nog afwachten.

Stijlicoon

Een ding staat vast, en dat is dat de zangeres haar zwangere buik rockt. Een strak kort jurkje, inclusief choker en hoge laarzen? Geen probleem voor Queen B. Het jurkje benadrukt haar steeds groter wordende buik, en wij kunnen alleen maar onze handjes in de lucht gooien voor Beyoncé. What a babe!

Bekijk de foto hieronder.

