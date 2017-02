Zien: de nieuwe foto’s van koning Willem-Alexander en zijn gezin

Koning Willem-Alexander is vandaag weer met zijn gezin op de foto gegaan tijdens het jaarlijkse fotomoment in Lech, Oostenrijk en de foto’s zijn geweldig!

Willem-Alexander poseerde samen met zijn vrouw Máxima en hun drie kinderen, de Prinsesjes: Catharina-Amalia, Alexia en Amalia. Het fotomoment was een half uur vervroegd zodat de familie nog genoeg tijd zou hebben om zelf te skiën. Gewoonlijk is ook Prinses Beatrix er bij, maar zij was na een tien-daagse vakantie in Lech al eerder terug gereisd. Ook Prins Constantijn en zijn gezin waren dit jaar niet aanwezig bij de fotoshoot.

Willem-Alexander, Máxima en hun dochters hebben het duidelijk goed naar hun zin in het Oostenrijkse dorpje. Zo staan ze op één foto lachend en dollend in de sneeuw. Wij krijgen spontaan zin in een skivakantie!

