Zien: Monica Geuze kan duidelijk niet wachten tot haar kindje er eindelijk is

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zo weet ook Monica Geuze. Ze kan dan ook duidelijk niet wachten tot ze haar kleine spruit mag verwelkomen.

Inmiddels is de vlogger 39 weken zwanger. En hoewel ze helemaal klaar is voor de komst van haar dochtertje, laat zij nog even op zich wachten. ‘Yoooo babygirl, where you at?!’, vraagt de vlogger zich af. Ook haar fans kunnen niet wachten tot het kindje geboren wordt. ‘Jaaa, ze moet komen!’, schrijft iemand. ‘Weet zeker dat je meisje net zo mooi word als dat jij bent!’

Mason

Eind vorig jaar maakte Monica het heuglijke nieuws wereldkundig dat ze in verwachting was van haar eerste kindje, samen met Lars Veldwijk. Hij heeft al een zoontje, genaamd Mason (2), uit een eerdere relatie.

Yoooo babygirl, where you at?!?!😵 Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 6 Jul 2018 om 3:40 (PDT)

