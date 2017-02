Zien: Mischa Barton crasht verhuiswagen

De 31-jarige actrice Mischa Barton heeft zaterdagavond een flinke inschattingsfout gemaakt toen ze met een verhuiswagen naar haar nieuwe appartement probeerde te rijden. Ze wilde het busje onder de carport parkeren, maar besefte niet dat haar wagen hoger was dan de poort en kwam akelige klem te zitten.

Mischa reed met het U-haul busje de carport van haar nieuwe appartementsgebouw in, maar kwam niet ver. De wagen kwam klem te zitten en zowel het busje als de carport liepen flink wat schade op. Met de inzittenden lijkt het gelukkig goed te gaan.

De O.C.-actrice is duidelijk van slag na het ongeluk. Ze zegt: ‘Oh no. Hoe kunnen we dit nog oplossen.’ en ‘Alles dat ik bezit zit in dit busje.’

Bekijk hieronder de video van het ongeluk:

Eind januari liet de actrice zichzelf nog vrijwillig opnemen in het ziekenhuis om mentaal onderzocht te worden nadat ze schreeuwen in de tuin van haar oude huis had gestaan. De buren hebben toen de politie ingeschakeld.

Bron: tmz.com / grazia.nl