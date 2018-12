Zien: Michael Bublé hielp in de Late Late Show bij het doen van een huwelijksaanzoek

Michael Bublé is terug. Na een pauze te hebben genomen van het zingen heeft hij weer een nieuw album, Love, en is daarom regelmatig te gast in talkshows. Zo ook in de Late Late Show. Maar Bublé had heel andere plannen en kaapte de show om een man uit het publiek het helpen bij het ten huwelijk vragen van zijn vriendin.

Lees ook: Lachen én huilen met Michael Bublé in een nieuwe Carpool Karaoke

‘Ik wil niet onderbreken,’ begint Bublé, ‘ik heb een ernstig probleem met een persoon in het publiek vandaag. Zijn naam is David O ‘ Reagan…’ Waarna Bublé naar de man en zijn vriendin toeloopt. David grapte tegen de zanger dat zijn vriendin, Ashley Kiely, hem had verteld dat ze de ‘Have not Met You Yet’-zanger zou bespringen ‘als ze ooit binnen een straal van een meter bij hem vandaan zou zijn – wees dus voorzichtig!’ Waar Ashley op reageerde met: ‘Ik kan nu niet eens bewegen, dus maak je geen zorgen!’

Al met al is de hele situatie erg zoet en was het ongetwijfeld een onvergetelijke dag voor het stel. Bekijk hieronder de video:



Congratulations to David O’Reagan and Ashley Kiely on their engagement with a little help from Michael Buble on tonight’s #latelate ❤️️ pic.twitter.com/nm7zV73IMe