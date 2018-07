Zien: Meghan Markle en Kate Middleton frontrow bij vrouwenfinale Wimbledon

Zaterdag was het zover: de vrouwenfinale plaats van tennistoernooi Wimbledon. Zoals ieder jaar verschenen er ook weer een aantal Britse royals op de tribune. Zo besloten Meghan Markle en Kate Middleton om samen naar de finale te gaan en de spannende wedstrijd tussen de Duitse Angélique Kerber en Amerikaanse Serena Williams te bekijken.

De hertoginnen van Sussex en Cambridge leken het samen goed naar hun zin te hebben. We konden de twee zien praten en lachen tijdens de vrouwenfinale. Voordat de finale begon, woonden Kate en Meghan ook het einde van de wedstrijd tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal bij. Kate zal vandaag wederom plaatsnemen op de tribune tijdens de mannenfinale van het tennistoernooi. Dit keer gaat ze samen met haar man, prins William.

Serena

Uiteindelijk ging Angélique Kerber er vandoor met de winst, ook al had Meghan hoogstwaarschijnlijk liever haar goede vriendin Serena Williams zien winnen. De twee zijn al jaren goed bevriend. Zo was Serena aanwezig bij de bruiloft van Meghan en prins Harry op 19 mei en bezochten ze samen onlangs nog een polowedstrijd van Harry.

Bekijk hieronder het onderonsje tussen de twee Britse royals:

Beeld: Hollandse Hoogte