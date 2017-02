ZIEN: de meest waanzinnige Instagramfoto’s van Ken van Temptation Island

Verleider Ken Stoffers deed vrouwenmonden over heel Nederland en België openvallen tijdens zijn verschijning in Temptation Island en wist met zijn knappe looks al menig harten te doen smelten. Ook op Instagram is de singer-songwriter zeer actief en dat zijn zeker niet altijd foto’s die bestemd zijn voor een toekomstige schoonmoeder.

De eerste dubbelaflevering van Temptation Island verscheen vorige week donderdag op de televisie en verleider Ken Stoffers wist als Tarzan-lookalike de plaats van favoriet in te nemen. Tot nu toe is hij nog redelijk braaf op het eiland, maar op Instagram laat de 24-jarige singer-songwriter al eens iets meer van zichzelf zien.

Zo gaat hij naakt naar het toilet, in maatpak naar de Mc Donalds en heeft hij meer gemeen met Ken van Barbie dan je dacht. Wij zetten de meest waanzinnige moment even voor jullie op een rijtje!