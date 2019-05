Zien! Love birds Olcay en Ruud stralen op vakantiekiekje

Olcay Gulsen en Ruud de Wild are still going strong! Het ‘onverwachte’ BN’er-setje, liet maart jongstleden weten dat ze een relatie hebben. Momenteel genieten de love birds van een welverdiende vakantie in Kroatië. Wie weet wel op het mooiste strand van Europa, check it out. In ieder geval laat Ruud ons meegenieten, door een romantisch vakantiekiekje op Instagram te plaatsen.

De radio-dj heeft plaatste een hele lieve tekst over zijn Olcay bij de foto.

