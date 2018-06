Zien: Koningin Elizabeth en Meghan Markle samen op pad

Vandaag is het dan eindelijk zover: Meghan Markle is op stap met The Queen. De twee openen de Mersey Gateway Bridge, wat bij de grens met Wales ligt. Het tweetal is inmiddels aangekomen op plaats van bestemming, en het ziet ernaar uit dat ze het maar wat gezellig hebben met elkaar.

Het is de allereerste keer dat Meghan zonder prins Harry op pad is, en dat brengt toch wel de nodige zenuwen met zich mee. Gelukkig ziet het ernaar uit dat koningin Elizabeth het kersverse lid van de royal family volledig op haar gemak stelt en zowel de koningin als Meghan stralen dan ook van oor tot oor. Well done, Meghan! Well done!

