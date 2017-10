Zien: Kate Middleton voor het eerst bij officiële gelegenheid na onthulling zwangerschap

Ruim een maand geleden werd bekend gemaakt dat Prins William en Kate Middleton hun derde kindje verwachten. Nu is de hertogin voor het eerst op een openbare, officiële gelegenheid verschenen. Spotten we daar een beginnend babybuikje?

Kensington Palace heeft een aantal foto’s gedeeld op Instagram waar Kate voor het eerst op te zien is na de onthulling van de zwangerschap. Royalty-watchers kunnen hun geluk niet op, want volgens hen is er een heus buikje te spotten. Een bescheiden en beginnend buikje in een vroeg stadium als je het ons vraagt, maar waar we niet omheen kunnen is hoe fantastisch Kate eruit ziet!

In april 2011 stapten Kate Middleton en Prins William in het huwelijksbootje. Twee jaar later werden ze ouders van George en in mei 2015 volgde de kleine Charlotte.

