Zien: Kate en Meghan stijlvol op weg naar kerstviering

Door: Redactie Libelle.nl

De Britse royals, onder wie Kate Middleton en Meghan Markle, trapten hun kerstviering vanochtend af met een bezoek aan de St. Mary Magdalene Church in Sandringham, waar zij een kerkdienst bijwoonden. En dat deden de dames in stijl.

Het is niet voor het eerst dat Meghan Markle bij de traditionele kerstviering op het koninklijke landgoed in Sandringham is. Wél is het haar eerste keer als officieel lid van de familie. De bijna zes maanden zwangere Meghan loopt, helemaal gekleed in het blauw en zwart, arm in arm met haar man Harry naar de kerk. Naast hen lopen Kate in een rode jas en fluwelen handschoenen, William en vader Charles.

Spanningen

Hoewel er sprake zou zijn van spanningen tussen Meghan en Kate, is daar niets van te merken: druk kletsend lopen de twee langs het uitgerukte publiek. De familie verblijft al sinds vorige week op het landgoed Sandringham, dat eigendom is van de royals. Samen keken ze daar gister naar de toespraak van Queen Elizabeth. ’s Avonds stond er een diner op het menu. Na de kerkdienst van vandaag zullen de royals aanschuiven voor een kerstlunch.

See All the Photos of the Royal Family Attending Church on Christmas Day https://t.co/XbcLcvlNU8 pic.twitter.com/kgofxwcSVP — Good Housekeeping (@goodhousemag) 25 december 2018

