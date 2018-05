Zien: Johnny de Mol voor het eerst naar buiten met zoontje

Johnny de Mol en Anouk van Schie werden ongeveer twee weken geleden de trotse ouders van hun zoon Johnny. En met zo’n pasgeboren baby, is er voor alles een eerste keer. Zo ook het naar buiten gaan.

Johnny neemt vol trots zijn spruit mee in de kinderwagen en deelt natuurlijk een foto van het heuglijke moment. ‘Eerste keer naar buiten!’, schrijft hij erbij. ‘Feestje hoor, papa zijn.’

Eerste kindje samen

Op 23 april beviel Anouk van Schie (36) van hun eerste kindje samen. De naam van hun zoon was overigens voor niemand een verrassing: nog tijdens de zwangerschap heeft het verliefde stel laten weten dat ze de jongen vernoemen naar zijn vader en opa. ‘Mijn overgrootvader heette zo en mijn opa en mijn vader ook, dus dat was geen moeilijke keuze’, aldus Johnny. Uit een eerdere relatie heeft Anouk al een dochter Kiki, maar dit is toch echt voor Johnny de eerste keer dat hij zich officieel vader mag noemen.

Beeld: ANP, Instagram