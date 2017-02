ZIEN: Dit is de nieuwe vriendin van boerin Bertie

Enkele weken geleden vertelden we jullie nog dat boerin Bertie en Esther een punt achter hun relatie gezet hadden. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens het programma Boer Zoekt Vrouw in 2014, maar gaandeweg kwamen ze erachter dat ze meer vriendinnen waren dan geliefden. Dat liefdesgeluk heeft Bertie nu bij iemand anders gevonden.

Haar nieuwe vlam is echter geen onbekende want het gaat om niemand minder dan Rosita, een van de vrouwen die haar tijdens Boer Zoekt Vrouw al een brief schreef. Rosita stapte echter vroeger uit het programma – ondanks de klik met Bertie – omdat ze kort daarvoor een andere vrouw had leren kennen met wie ze een relatie wilde uitbouwen. Nu zowel Bertie als Rosita terug vrijgezel zijn, hebben ze elkaar uiteindelijk toch opnieuw gevonden.

Droomvrouw

“Tijdens de opnamen was ik al erg onder de indruk van Rosita. Dat heeft iedereen kunnen zien,” vertelt Bertie op de website van Boer Zoekt Vrouw. “Ik was ook behoorlijk van slag toen ze aangaf niet meer door te willen. Daarna heb ik twee mooie jaren met Esther gehad. Dat Rosita nu opnieuw in mijn leven is, en er hopelijk nooit meer uitgaat, is een van de mooiste dingen die me is overkomen.”

Ook Rosita ziet hun romance volledig zitten. “Ik heb een kleine twee jaar een relatie met die andere vrouw gehad. De afgelopen jaren hadden Bertie en ik sporadisch contact en na de breuk met Esther hebben we elkaar opgezocht en de vlam sloeg meteen in de pan. Ze is de vrouw van mijn dromen.“