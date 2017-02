ZIEN: Is dit de nieuwe man van Fajah Lourens?

Fajah mag het lichaam waar ze zo hard voor werkt graag showen op social media en kijkt dan niet op een wat kleding meer of minder. Maar haar laatste post op Instagram Stories showt niet alleen haar naakte lichaam, maar ook dat van een man!

Op de foto is te zien hoe Fajah een selfie maakt van de achterkant van haar naakte rug en billen (inderdaad, een belfie), terwijl ze op een onopgemaakt bed zit. Naast haar in bed ligt een – zo te zien – naakte man – comfortabel achterover geleund in de kussens.

‘Oh timmerman, wat doet u nu?’ schrijft ze bij de foto. Een referentie naar de befaamde Flodder-scene, waarin Tatjana Šimić (die in de serie Kees Flodder speelt) in de garage wordt besprongen door de hitsige buurman.

Of de timmerman in kwestie een blijvertje is, is niet bekend.

