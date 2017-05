ZIEN: Hoe is het nu met die schattige Knofje?

Bereid je voor op heel veel nostalgische gevoelens: ken jij de jeugdserie Knofje nog? Het televisieprogramma met Yvon Jasper, waarin een onwijs cute roodharig meisje de hoofdrol speelde. Ze stal de show en heel Nederland sloot het kleutertje dan ook gelijk in het hart. Maar hoe ziet de actrice er nú eigenlijk uit?

Het meisje dat Knofje speelde heet in het echt Sterre Herstel en is momenteel 21 jaar oud. Ze woont in Amsterdam, waar ze Culturele Antropologie studeert. Daarnaast is ze druk met een project, VoorUit genaamd. Hiervoor onderzoekt ze het gemeenschapsgevoel in verschillende wijken.

Aan Lindanieuws vertelt de voormalig actrice dat ze na de serie Knofje door is gegaan met acteren, maar dat ze op haar twaalfde besloot te stoppen. Ze laat weten dat dit te maken had met onzeker gevoelens die opkwamen tijdens de vele audities die ze af moest gaan. ‘Ik ging twijfelen of ik het allemaal nog wel kon. Daarnaast was ik ook aan het puberen en wilde ik liever met school en vriendinnen bezig zijn. Ik heb het toen afgesloten. Maar ik kijk met warme gevoelens terug op die tijd.”

Benieuwd hoe Sterre er nu uit ziet? Spoiler: ze is dus géén red head meer!

Bron: LindaNieuws