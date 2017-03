ZIEN: het dertiende seizoen van ‘Keeping Up with the Kardashians’ belooft extra dramatisch te worden

Het is een tijdje stil geweest rond de Kardashians, maar vanaf zondag zijn ze weer helemaal terug. ‘Keeping Up with the Kardashians’ wordt vanaf 12 maart opnieuw uitgezonden en het dertiende seizoen belooft extra dramatisch te worden. Denk maar aan de overval van Kim, de gezondheidsproblemen van Kanye en een hele hoop liefdesperikelen tussen Scott en Kourtney.

Gisteren heeft E! News een exclusieve trailer voor het nieuwe seizoen van ‘Keeping Up with the Kardashians’ uitgezonden én de promo – die iets langer dan een minuut duurt – zit propvol drama.

Wij krijgen eindelijk meer uitleg over Kim Kardashians overval in Parijs, maar ook tussen Scott Disick en Kourtney verloopt niet alles van een leien dakje. Zo schreeuwt Scott voor de camera’s dat hij seksverslaafd is en impliceert zijn ex-vriendin dat er geen romantische toekomst meer mogelijk is…

Heb jij wel zin in een dosis drama op zondagavond? Schaf je dan een pot Ben&Jerry’s aan, neem de wijnopener er alvast bij en reserveer een plekje in de zetel.

