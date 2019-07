Zien: Guus Meeuwis en Manon Meijers op romantische roadtrip in matching outfits

In april waren Guus Meeuwis en Manon Meijers nog in het prachtige Australië, en nu hebben ze de koffers opnieuw gepakt. Het stel is vanochtend de weg op gegaan voor een romantische roadtrip.

De vakantieperiode is aangebroken en daar nemen de zanger en de styliste het van. Manon deelt een foto in de auto, waarop te zien is dat beiden een soortgelijke outfit dragen. “ANWB-stelletje”, grapt de styliste. Waar het stel naartoe rijdt, vermelden ze niet. De brunette waarschuwt eventuele dieven ook nog even: “Er wordt in Tilburg en in Amsterdam opgepast.”

Samenwonen

Guus en Manon zijn al zeker sinds de zomer van 2016 samen. Sinds januari wonen ze samen in zowel Tilburg als Amsterdam.

