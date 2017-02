Zien: ‘Grey’s Anatomy’-acteurs maken eigen versie van zwangerschapsfoto Beyoncé

De foto waarmee Beyoncé aankondigde dat ze zwanger is van een tweeling, is inmiddels de hele wereld over gegaan en brak alle Instagram records. Niet zo gek dus dat andere sterren ook zo’n toffe foto willen. De cast van de serie Grey’s Anatomy besloot daarom om voor hun collega, de zwangere Camilla Luddington, een even prachtige foto te maken.

De 33-jarige Camilla Luddington speelt in Grey’s Anatomy de rol van Jo Wilson. In oktober liet Camilla weten dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Haar collega’s vonden dat het feit dat de brunette tegelijk met Beyoncé zwanger is niet zomaar onopgemerkt mocht blijven en hielpen haar daarom bij het creëren van een soortgelijke foto.

Haar collega Ellen Pompeo (Meredith Grey in de serie) nam voor eventjes de rol van regisseur aan om er voor te zorgen dat Camilla precies goed zat voor de foto. Ze vonden voor Camilla het juiste ondergoed, een bloemenkrans en zelfs een sluier. Het backstage filmpje werd op Instagram gedeeld door Ellen Pompeo, Camilla Luddington en Debbie Allen, de regisseur van Grey’s Anatomy die voor de gelegenheid achter de camera kroop. Bekijk de video hieronder:

Our tribute to Beyoncé ❤️ @beyonce @ellenpompeo @hairtheshaway @greysabc #greysanatomy #beyonce A video posted by Debbie Allen (@therealdebbieallen) on Feb 3, 2017 at 2:50pm PST

