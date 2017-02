ZIEN: Gigi Hadid krijgt eigen barbiepop

We vertelden jullie gisteren nog dat Gigi Hadid overladen werd met kritiek nadat haar zus Bella een racistische Instagramvideo online had geplaatst. Lang zal het model echter niet getreurd hebben om het voorval, want een van haar grootste dromen is zopas uitgekomen. Gigi heeft namelijk haar eigen barbiepop gekregen.

Acht februari 2017 zal voor altijd in het geheugen van Gigi Hadid gegrift staan. Het 21-jarige model zag vandaag niet enkel haar collectie met Tommy Hilfiger in verkoop gaan, ze kreeg ook nog eens een cadeautje van de man zelf. Gigi kreeg namelijk vandaag haar eerste eigen barbiepop en we moeten toegeven dat de creatie sprekend lijkt op het model.

“Ik kan niet geloven dat ik dat ben!”, schreef Gigi bij een kiekje van de barbiepop. “Bedankt voor deze enorme eer.”

Can’t believe that’s me !!!!!!! 👯Thank you for this honor #Mattel @tommyhilfiger ❤can’t wait to have #BARBIE join us at the #TOMMYxGIGI show tomorrow! @barbiestyle @tommyxgigi 🌴🌴🌞🌈📻 Een foto die is geplaatst door Gigi Hadid (@gigihadid) op 7 Feb 2017 om 2:54 PST

Gigi’s vriendje Zayn Malik heeft deze ochtend ook gereageerd op het racistische filmpje van zijn vriendin. Nadat een fan hem aansprak op Twitter en hem vroeg wat hij als Aziaat ervan vindt dat zijn vriendin deze streek uithaalde, kwam Zayn met het perfecte antwoord.

@KristopherRod trust me.. she likes asians 😉 👍🏽 — zayn (@zaynmalik) 7 februari 2017

