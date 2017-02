Zien: de gewaagde rode loper look van Josje

Voor de première van Allemaal Familie, heeft Josje Huisman weer een bijzondere outfit uit de kast getrokken. We wisten al dat Josje niet zo snel terugdeinst voor een gewaagde outfit op de rode loper, maar de jurk die ze gisteravond droeg was wel héél bijzonde. De look liet vooral weinig aan de verbeelding over. Wow…

De ex K3-zangeres verscheen in de rode loper met een doorschijnende top, die haar gehele bovenlijf bloot liet. Om niet té shockerend te zijn tijdens de première, had Josje slechts haar tepels wel met zwarte tape. De blondine had zelf ook wel door dat deze outfit best spraakmakend was, want op Instagram plaatste ze als bijschrift bij de foto van haar look: “Als je plakkers maar goed zitten!”

Bekijk de foto hieronder. Wat vinden julie van haar outfitkeuze?

Als je plakkers maar goed zitten 😆😜#premiere #allemaalfamilie #driesvos #marmalade #proficiat 👏👏👏 A post shared by Josje Huisman OFFICIAL (@josjecoos) on Feb 21, 2017 at 12:04am PST

Bron: Instagram, Grazia

