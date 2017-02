ZIEN: Freek Vonk weer thuis na operatie

Het waren heftige dagen voor tv-bioloog Freek Vonk. Tijdens opnames voor zijn televisieprogramma, werd hij aangevallen door een haai. Op Instagram laat hij weten na het avontuur weer terug te zijn uit de Bahamas. “Oost west, thuis best!”

De 33-jarige bioloog werd tijdens de opnames aangevallen door een Caribische rifhaai, die hem flink verwondde in zijn bovenarm. De aanval was zó agressief dat er 100 hechtingen nodig waren om de arm van Freek weer aan elkaar te naaien. Na de heftige operatie moest de bioloog nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven, aangezien er infectiegevaar op de loer lag.

Nu is Vonk eindelijk weer thuis. Dit laat hij aan zijn volgers weten op Instagram. “Niks meer aan de hand”, aldus de avonturier. “En je weet: als je Freeks pleisters maar goed zitten is er niks aan de hand”.

Oost west, thuis best! Eindelijk thuis na twee bizarre weken in Miami en op de Bahama’s. Nu goed uitrusten! 😎 En je weet: als je Freeks pleisters maar goed zitten is er niks aan de hand 😆 #volgendekeermeedusopreis Laterrr!! Freek A photo posted by Dr. Freek Vonk (@freekvonk) on Feb 11, 2017 at 12:59am PST

