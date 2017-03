ZIEN: Film Het Verlangen feestelijk in première in Tuschinski

De nieuwe romantische komedie Het Verlangen is maandagavond in première gegaan in Tuschinski. De film gaat over de niet zo snuggere maar knappe schoenenverkoopster Brigitte, die zich voordoet als de schrijfster van een literair meesterwerk. Deze rol wordt gespeeld door Chantal Janzen, en onder andere Gijs Naber, Jelka van Houten en Alex Klaassen zijn te zien in de film.



Het was een feestelijk gebeuren op de -ditmaal- roze loper. Hoe het er allemaal aan toe ging én wat de acteurs van de film te vertellen hadden, kun je in onderstaande video bekijken.